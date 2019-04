Chaínho: "Eliminatória não está fechada"

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio dos dragões diz que o Porto "fez um jogo positivo", até porque "podia ter marcado" um golo em Liverpool. Segundo Chaínho, o "resultado justo" seria o 2-1.

Na segunda mão dos quartos-de-final da Champions, Sérgio Conceição já vai poder contar com Pepe e com Herrera, que cumpriram castigo. Na opinião de Chaínho os dois jogadores "são importantes" no processo de jogo do FC Porto e podem ajudar a anular a desvantagem, algo que acredita, porque recorda que os dragões "são fortes a jogar em casa" e têm "condições e capacidade" para ultrapassar o Liverpool.