Montella está de volta à Fiorentina

Vincenzo Montella é o novo treinador da Fiorentina. O italiano, de 44 anos, regressa a Florença, onde trabalhou três temporadas, entre 2012 e 2015. Montella sucede aStefano Pioli, demitido devido aos maus resultados, e assina até 2021.

São duas temporadas de contrato para um técnico que estava sem trabalho, depois de ter deixado o Sevilha na temporada passada, uma época que começou com treinador do Milan.

O antigo avançado já orientou Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Sevilha. A equipa "viola" está no 10º lugar da Serie A e não vence há oito jogos. A equipa está nas meias-finais da Taça da Itália. No jogo da 1ª mão, em Florença, empatou a três golos com a Atalanta.