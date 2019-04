Pepe já centrado no jogo com o Portimonense

Pepe já está focado no jogo com o Portimonense, no sábado, para a 29ª jornada do campeonato. Assim que aterrou em Portugal, o central publicou um vídeo, nas redes sociais, com uma mensagem aos adeptos.

"Acbamos de chegar a Portugal e já estamos focados no próximo jogo do campeonato, no sábado. Vamos trabalhar no duro para trazer uma vitória para o Porto. Juntos somos fortes", disse o internacional português que falhou o jogo de Liverpool, por estar castigado.

Pepe e Herrera estavam suspensos, mas viajaram com a equipa para Inglaterra e assistiramao jogo da Liga dos Campeões, que o Porto perdeu, por 2-0, nas bancadas de Anfield. O central manifestou, em declarações publicadas pela UEFA, o desejo de vencer a quarta Champions da carreira, esta época, pela equipa portuguesa.

O FC Porto joga no sábado, às 18h00, com o Portimonense, no Algarve. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.