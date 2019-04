Raphinha recuperado no Sporting

Raphinha está de volta aos treinos no Sporting e é opção para o jogo com o Desportivo das Aves, a contar para a 29ª jornada da I Liga. O extremo brasileiro falhou o desafio com o Rio Ave, na última jornada, devido a lesão.

O maior problema para Keizer tem a ver com a lateral-esquerda. Borja e Acuña continuam em tratamento, longe do contacto com a bola. Jefferson poderá ser chamado à titularidade. Bas Dost e Battaglia também continuam indisponíveis, devido a condicionamentos físicos.

O Sporting visita a Vila das Aves, no sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.