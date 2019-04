Bruno Lage tem o sonho de conquistar a Liga Europa pelo Benfica

Levar o Benfica a nova conquista europeia é a ambição de Bruno Lage e do seu plantel. O treinador dos encarnados fixou isso mesmo, em declarações à Sporttv, no lançamento do jogo com o Eintracht Frankfurt, a contar para a 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

Quando falava da gestão que tem feito do plantel, tanto a nível interno, como a nível externo, Lage ressalvou que, independentemente dos nomes que escolhe para começar os jogos, "nada põe a ambição da equipa em causa".

"Quem representa um clube como o Benfica tem o sonho de voltar a conquistar uma competição europeia", deseja o treinador. O Benfica tem duas taças dos campeões europeus e a última que venceu foi em 1962. Esteve, recentemente, em duas finais da Liga Europa. Em 2013 perdeu, em Amesterdão, com o Chelsea, e em 2014 perdeu, em Turim, com o Sevilha.

A força do ataque do Eintracht Frankfurt

O próximo obstáculo nessa corrida pelo sucesso europeu é o Eintracht Frankfurt, equipa que ainda não perdeu em 2019, está há 15 jogos sem derrotas e ocupa o 4º lugar da liga alemã. Na Liga Europa, tem oito vitórias e dois empates.

Os números impressionam, mas aquilo que Bruno Lage destaca é "a forma como a equipa joga". "Eles dominam muito bem o 3-4-3 e jogam com três avançados fortíssimos, que tendo oportunidade podem fazer golo", avalia.

"É um adversário muito competente. Tem boa organização coletiva e é fortíssimo nas transições ofensivas. Prevejo uma boa eliminatória, com dois bons jogos, porque são duas equipas muito competentes", antevê.

Salvio recuperado

Salvio foi a grande novidade no último treino antes do jogo. O argentino não joga há dois meses, mas está recuperado da lesão muscular na coxa direita e pronto para voltar à competição. Lage fica feliz por contar com mais uma opção e sublinha que "todos os jogadores sentem que este é um momento importante e todos querem participar".

O treinador ainda comentou a decisão do Conselho de Disciplina de interditar o Estádio da Luz por mais um jogo. Lage refere que a equipa se sentirá sempre apoiada, no Estádio da Luz, ou noutro estádio qualquer.

O Benfica recebe o Eintracht Frankfurt, esta quinta-feira, às 20h00. O jogo conta para a 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.