Vítor Pereira empata na Liga dos Campeões da Ásia

O Shanghai SIPG, campeão chinês orientado por Vítor Pereira, empatou a três golos com o Sydney FC, na Austrália, na 3ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões da Ásia. Os australianos estiveram três vezes em vantagem, mas o Shanghai acabou sempre por recuperar.

Siem de Jong fez o primeiro golo, logo aos três minutos, mas Lu Wenjun empatou, aos 27'. De penálti, Adam Le Fondre fez o segundo do Sydney FC, aos 32 minutos, mas a vantagem só durou cinco minutos. Lu Wenjun bisou na partida e o jogo chegou ao intervalo com 2-2 no marcador. Alex Brosque, aos 84', voltou a colocar os australianos em vantagem, mas, a um minuto dos 90, Elkseson fez o 3-3 final.

Hulk, antigo avançado do FC Porto, fez os 90 minutos pelo Shanghai SIPG, mas ficou em branco. Os campeões chineses têm quatro pontos, após três jornadas disputadas na Liga dos Campeões.