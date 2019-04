Rui Barreiro fala de "ponta do icebergue" nos casos já apontados a Bruno de Carvalho

A auditoria à gestão de Bruno de Carvalho e os casos que estão a ser investigados pela Polícia Judiciária relacionados com a presidência do antigo líder sportinguista começam a ser revelados na imprensa escrita e podem ser, de acordo com Rui Barreiro, ex-conselheiro leonino, a "ponta do icebergue".

Nestas declarações a Bola Branca, Rui Barreiro lembra que "os muitos indícios" projetaram o rumo dos acontecimentos e é agora imperativo que "rapidamente se feche este capítulo negro". No entanto, defende que é preciso aplicar o princípio de "presunção de inocência" a Bruno de Carvalho. É também fundamental fazer "a investigação" e apurar responsabilidades, para que se "apure a verdade" e sejam apurados os culpados sem "branquear situações do foro criminal".

Ao nível desportivo, os leões estão de regresso à final da Taça de Portugal, depois dos acontecimentos da época passada. Por tudo isto, Rui Barreiro considera que "no ano zero o Sporting merece vencer o troféu". "É importante para o clube e para os sportinguistas", remata.