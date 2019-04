​Domingos Paciência: “Maior perigo do Eintracht está no ataque”

Domingos Paciência é seguramente um dos treinadores portugueses que melhor conhece o Eintracht Frankfurt. O filho, Gonçalo Paciência, joga na equipa alemã desde o início da temporada, depois de se desvincular do FC Porto. Soma dez jogos oficiais e três golos.



Domingos assiste a todos os jogos do Eintracht e, em entrevista a Bola Branca, faz a radiografia do adversário do Benfica, nos quartos de final da Liga Europa. “É uma equipa com um sistema muito bem consolidado com três defesas e dois laterais bem abertos e ofensivos. A equipa tem uma dinâmica bem identificada e com a força dos três homens da frente, Rebic, Jovic e Haller, jogadores de muita qualidade que se coordenam muito bem. É no ataque que o Eintracht faz a diferença. Nesse setor está a maior força do coletivo”, analisa.

A vocação ofensiva da equipa alemã permite identificar aspetos a ter em conta pelo Benfica. “Tem momentos em que perde alguma organização, mas a equipa provoca esse tipo de jogo porque tem capacidade de pressionar logo na saída do adversário e é muito forte no momento de transição e na reação à perda por parte dos três homens da frente”, detalha o treinador português.

Perante este contexto tático, Domingos Paciência confronta o Eintracht com o atual momento da equipa encarnada. “Contra este Benfica, que tem demonstrado algumas dificuldades em casa nos últimos jogos, com Belenenses e Tondela, estou com expectativa para ver se o Eintracht vai conseguir impor o jogo que tem feito até agora mesmo ao nível das provas europeias”.

Pontos a explorar pelo Benfica

No retrato do Eintracht, Domingos Paciência deteta detalhes que podem ser explorados pelo Benfica. “Os momentos de construção por vezes apanham a equipa demasiado ofensiva. Nesses momentos, o Eintracht coloca muitos homens para lá da linha da bola e abrindo espaços para o adversário aproveitar. O Benfica não é uma equipa onde o seu forte seja a transição. Carateriza-se mais pelo jogo apoiado e elaborado, mas se procurar ter bola pode criar mossa e tirar o jogo de transições do Eintracht”, considera.

Gestão de Bruno Lage

Numa fase de forte densidade competitiva e a seis jornadas do fim do campeonato português, Domingos Paciência aposta na gestão do treinador do Benfica, nos jogos com o Eintracht. “Acredito que faça a gestão da equipa pela imagem que passou no jogo com o Galatasaray em que mostrou estar mais preocupado com a condição de voltar a ser campeão nacional do que chegar longe na Liga Europa. Parece claro que a prioridade do Benfica é ganhar a Liga Portuguesa”, refere Domingos.

O Benfica-Eintracht Frankfurt da 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa, está marcado para as 20h00 desta 5ª feira no Estádio da Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.