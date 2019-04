Netflix já escolheu a nova princesa Diana

Já foi escolhida a atriz que vai interpretar o papel de princesa Diana na quarta temporada da série “The Crown” da Netflix.

O casting esteve aberto ao público e a escolhida foi Emma Corrin, informa a plataforma de streaming em comunicado.

A jovem atriz britânica ficou conhecida pelo seu papel na série de televisão Grantchester, lançada em 2014 pela ITV. Vai juntar-se a um elenco que conta com a vencedora do Óscar de melhor atriz, Olivia Colman (pelo papel em “A Favorita”), que nesta série representa a rainha Isabel II.

O criador da série, Peter Morgan, elogia o talento da atriz. "Além de ter a inocência e a beleza de uma jovem Diana, ela também tem, em abundância, o alcance e a complexidade para retratar uma mulher extraordinária, que passou de adolescente anónima para se tornar a mulher mais icónica de sua geração", diz Peter Morgan, citado no comunicado da Netflix.

Emma Corrin confessa que é fã da série desde o primeiro episódio e diz que é “surreal” o facto de se juntar a “uma família de atores talentosa”.

“A princesa Diana era um ícone e a sua influência no mundo continua a ser profunda e inspiradora. Ter a oportunidade de a explorar através da escrita do Peter Morgan é uma oportunidade excepcional. Vou esforçar-me por lhe fazer justiça”, diz a atriz, citada no comunicado.

A atriz partilhou a notícia também na sua página no Instagram.