Pablo Carreño-Busta recebe convite para o Estoril Open

É a Pablo Carreño-Busta que a organização do Estoril Open oferece o segundo "wild card" dos três que tem para entregar. O tenista espanhol, número 28 do mundo, pediu um convite a João Zilhão e o diretor do torneio nem hesitou.

"Devido a lesões recentes, ele tinha planificado uma temporada de terra batida diferente e não se inscreveu na data limite, mas repensou a sua programação e solicitou um 'wild card'. Não podíamos ser insensíveis ao seu apelo. Ele sempre foi de uma entrega total e a sua qualidade é inquestionável”, observou João Zilhão, em declarações enviadas às redações.



Pablo Carreño-Busta tem uma ligação forte ao Estoril Open, torneio que venceu em 2017, depois de ter sido finalista vencido em 2016. Numa nota enviada à organização, o tenista agradece a oportunidade e manifesta desejo de se "exibir ao melhor nível".

O espanhol é sexto jogador do "top-30" confirmado no torneio português, depois de Kevin Anderson, Tsitsipas, Fognini, Monfils e Alex de Minaur. O Estoril Open contará, também, com os portugueses João Sousa e Pedro Sousa no quadro principal. O segundo recebeu o primeiro convite da organização, que tem mais um "wild card" para oferecer.