Maniche acredita que o FC Porto pode eliminar o Liverpool

Maniche acredita que o FC Porto tem condições para inverter a eliminatória da Liga dos Campeões e eliminar o Liverpool. Os ingleses entrarão em campo, no Dragão, na próxima semana, com dois golos de vantagem, mas "se o Porto marcar na primeira parte, pode ultrapassar o Liverpool".

"Se o Porto fizer um golos nos primeiros minutos, tudo pode acontecer", acrescenta o antigo médio do FC Porto, em entrevista à Renascença. Maniche realça a importância que as bolas paradas podem ter no jogo e destaca que a equipa de Sérgio Conceição é "muito forte nesse aspeto".



Maniche considera que o Porto "fez um jogo razoável" em Anfield, em que podia ter marcado e foi prejudicado pelo árbitro, mas defende que na 2ª mão "precisa de aumentar a intensidade, porque precisa de ganhar, pelo menos, por 2-0, para levar o jogo para prolongamento".

Regresso de Pepe, Herrera e do campeonato

Pepe e Herrera falharam o jogo de Liverpool, devido a castigo, e o regresso dos dois jogadores será, na opinião de Maniche, importante para a equipa. O antigo médio do FC Porto destaca, em particular, o mexicano, "uma peça importantíssima, pela dinâmica e pela sua solidez a nível defensivo".

Em entrevista a Bola Branca Maniche mostra-se confiante na possibilidade do FC Porto eliminar o Liverpool nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, apesar da derrota por 2-0 em Inglaterra.

Antes de voltar a defrontar o Liverpool, os dragões jogam sábado em Portimão. Maniche diz que "nos jogos importantes não pode haver poupanças" e defende que Sérgio não deva fazer um grande revolução na equipa.



O jogo com o Portimonense, a contar para a jornada 29 da I Liga, é no sábado, às 18h00. O desafio com o Liverpool, no Dragão, a contar para a 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, é na quarta-feira, às 20h00. Os dois jogos têm relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.