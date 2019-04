Gonçalo Paciência chamado no Eintracht para jogar com o Benfica

Gonçalo Paciência é um dos 21 jogadores convocados por Adi Hutter para o primeiro jogo com o Benfica dos quartos de final da Liga Europa. O ponta de lança português poderá ter oportunidade de voltar a defrontar os encarnados, agora a com a camisola do Eintracht Frankfurt.

Luka Jovic, avançado emprestado pelo Benfica aos alemães e melhor marcador da equipa, com 24 golos, também estará na Luz. Gelson Fernandes, médio que passou pelo Sporting, foi, igualmente, chamado pelo treinador austríaco.

Chandler, Gacinovic e Haller, que falharam o último jogo, estão de volta aos eleitos. O Benfica-Eintracht Frankfurt, a contar para a 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa, é esta quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Ronnow, Kevin Trapp e Zimmermann;

Defesas: N'Dicka, Falette, Hinteregger, Willems, Abraham, Hasebe, Chandler e Danny da Costa;

Médios: Gelson Fernandes, De Guzman, Gacinovic, Lucas Torró e Rode;

Avançados: Rebic, Jovic, Haller, Kostic e Gonçalo Paciência.