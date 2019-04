Salvio está recuperado e volta a contar para o Benfica

Eduardo Salvio é a grande novidade no treino do Benfica, o último antes do jogo com o Eintracht Frankfurt. O argentino não joga há quase dois meses, mas está, finalmente, recuperado de uma lesão na coxa direita e volta a ser opção para Bruno Lage. O último jogo realizado por Salvio foi a 14 de fevereiro, na Turquia, com o Galatasaray, para a Liga Europa. Um jogo em que, curiosamente, o argentino marcou um dos dois golos do Benfica.

Jonas, Gabriel e Taarabt são as principais baixas para o treinador encarnado. Jonas cumpre castigo, Gabriel está lesionado e não volta a jogar esta época, Taarabt, titular frente ao Feirense, não está inscrito na UEFA. Ebuehi e Conti, a contas com problemas físicos, também não entram nas opções.

O Benfica-Eintracht Frankfurt, a contar para a 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa, é esta quinta-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.