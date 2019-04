Dino D'Santiago foi o mais premiado na primeira edição dos prémios Play

Dino D'Santiago subiu três vezes ao palco do Coliseu de Lisboa, para receber os prémios de Melhor Artista Solo, Melhor Álbum ("Mundo Nôbu") e Prémio da Crítica, este último atribuído por um painel de cerca de uma dezena de críticos de música portugueses.

A noite no Coliseu de Lisboa foi dedicadas aos Play - Prémios da Música Portuguesa, que celebram a música nacional, da que tem milhões de visualizações no YouTube à que foi criada quando muitos dos nomeados não eram ainda nascidos.

Numa cerimónia apresentada por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves, e transmitida em direto na RTP 1, os vencedores de cada categoria foram sendo apresentados por duplas que incluíram cantores, atrizes, escritores e até políticos, como a vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, o ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, e a ministra da Cultura portuguesa, Graça Fonseca, que entregou o Prémio Carreira.

Este prémio foi atribuído ao fadista Carlos do Carmo, reconhecendo, assim, a "carreira e nome cuja história é a história da música portuguesa dos últimos 50 anos", afirmou Graça Fonseca.

No ano em que se despede dos palcos e comemora 80 anos de vida, Carlos do Carmo não pôde estar presente no palco do Coliseu porque, de acordo com um dos filhos do fadista, "levou à letra a expressão 'break a leg' [parte uma perna, em português, usada para desejar boa sorte a alguém]".

Além do prémio, Carlos do Carmo foi homenageado no palco do Coliseu com a interpretação do tema "No Teu Poema", de José Luís Tinoco e por si celebrizado, na voz do fadista Ricardo Ribeiro.

A cantora Blaya era a mais nomeada da noite, em três categorias, e acabou por não vencer nenhum prémio. Além disso, foi a única dos quatro nomeados para Melhor Canção que não pisou o palco para atuar, embora para quem seguiu a cerimónia na televisão tenha parecido que sim, já que a atuação tinha sido gravada anteriormente.

A cerimónia incluiu atuações dos outros nomeados para Melhor Canção, prémio atribuído pelo público, que além de Blaya foram Wet Bed Gang, Valas com Raquel Tavares e ProfJam.

O vencedor desta categoria foi "Estradas no Céu", de Valas com Raquel Tavares.