Nowitzki despede-se de Dallas com noite memorável

Aos 40 anos, Dirk Nowitzki anunciou, em Dallas, o final da carreira. Foi uma noite emocionante e memorável para o poste alemão, que disse adeus à sua cidade nos Estados Unidos, com um pavilhão repleto de fãs e com 30 pontos no cesto.

Desde 2016 que Nowitzki não atingia a marca dos 30 pontos. Os Mavericks venceram os Suns, por 120-109, numa partida em que houve outro veterano a brilhar. Jamal Crawford, também com 39 anos, marcou 51 pontos. Passou a ser o jogador mais velho a marcar mais de 50 pontos num só jogo.

Nowitzki cumpriu 21 temporadas em Dallas, foi campeão em 2011, 14 vezes All-Star, melhor jogador das finais, em 2007, e jogador mais valioso da NBA, em 2007. Esta foi uma época de despedida do jogador alemão. Foi homenageado em quase todas as partidas que disputou, em todos os pavilhões da NBA, mas só no jogo com os Suns deixou a garantia definitiva: "Como já deviam esperar, este foi o meu último jogo em casa".

No centro do American Airlines Center, Nowitzki tentou conter as lágrimas, após o jogo, quando as luzes baixaram e ele ficou sob o único holofote ligado. O jogador agradeceu a Mark Cuban, proprietários da equipa, aos adeptos e aos seus colegas da equipa por todo o apoio. "

O jogo da despedida será na próxima madrugada, diante dos rivais do Texas, os San Antonio Spurs.