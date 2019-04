Israel. Netanyahu vence eleições com maioria parlamentar

Benjamin Netanyahu está cada vez mais perto de ser reeleito primeiro-ministro de Israel. Apesar de ter empatado com o principal rival, Benny Gantz, a soma dos votos dos partidos de direita é suficiente para obter uma maioria absoluta no parlamento e garantir o quinto mandato a Netanyahu.

Durante a campanha, Netanyahu manteve uma espécie de “bromance” com a direita parlamentar e quase todos os partidos de direita assumiram que recomendariam ao Presidente que nomeasse Netanyahu para formar uma coligação governativa.

Com 97% dos votos contados, os partidos de direita já garantiram 65 dos 120 lugares no parlamento. Desses, 35 pertencem ao Likud, o partido de direita liderado por Netanyahu. O mesmo número de lugares obteve a coligação centrista Azul e Branco, de Benny Gantz, ex-chefe do Estado-Maior israelita.

Ambos os líderes fizeram discursos de vitória após o fecho das urnas.

O novo Governo israelita apenas deverá entrar em funções dentro de várias semanas, após um período de consultas e de procedimentos.

No dia 17 de abril, a comissão eleitoral deverá publicar os resultados preliminares após a contagem da maioria de votos.