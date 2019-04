Mourinho abre a porta ao campeonato alemão

José Mourinho já abriu a porta à possibilidade de experimentar um novo campeonato, ao não descartar uma mudança para França, onde o Lyon surgiu como potencial interessado. Agora, deixa em aberto a possibilidade de treinar na Alemanha.

Em declarações ao jornal alemão "Bild", Mourinho fala da "Bundesliga é uma competição apaixonante". "As equipas do meio da tabela está sempre a melhorar e a favorecer uma competição cada vez mais forte. Os estádio estão sempre cheios, há uma organização de excelência, com boas abordagens táticas de várias equipas. A Bundesliga é muito interessante", disse o treinador.

Mourinho já chegou a ser associado ao Bayern Munique, mas o português deseja que "o Niko [Kovac] mantenha o seu lugar". "Ele trabalhou muito para estar a este nível", considerou a propósito do treinador croata, que realiza a sua primeira época no Bayern, depois de três anos no Eintracht Frankfurt.

O Bayern lidera a Bundesliga, com um ponto de vantagem sobre o Dortmund, depois de ter batido o rival, por 5-0, na última jornada.

Mourinho, de 56 anos, foi demitido do Manchester United em dezembro, depois de dois anos e meio no clube. O "Special One" já foi campeão em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha.