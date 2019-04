Pistons e Hornets animam luta pelo "play-off" da NBA

A um jogo do final da temporada regular há ainda uma vaga no "play-off" da Conferência Este por ocupar. Detroit Pistons e Charlotte Hornets estão na luta e foi sob pressão que venceram os respetivos jogos, na última madrugada. Os Pistons, que neste momento ocupam o oitavo posto, defenderam a posição, em casa, com uma vitória sobre os Grizzlies, por 100-93.

A equipa de Detroit esteve a perder por 22 pontos. Andre Drummond (20 pontos e 17 ressaltos) e Ish Smith, com 22 pontos, foram os melhores da equipa que continua a não contar com a sua principal estrela a 100%. Blake Griffin jogou, mas está limitado por uma lesão num joelho.

Os Hornets, que vão numa sequência de quatro vitórias, bateram os Cavaliers, em Cleveland, por 97-124. Kemba Walkers e Jeremy Lamb, ambos com 23 pontos, foram os melhores da equipa de Charlotte.

Os Pistons despedem-se da fase regular em Nova Iorque, frente aos Knicks, a equipa com pior registo da época, enquanto os Hornets jogam em casa, mas com os Orlando Magic, equipa que está no sétimo posto da Conferência Este, já qualificada para o "play-off", mas ainda com possibilidade de chegar ao sexto lugar ocupado pelos Nets e ainda com os Pistons a poderem alcançá-los.

Em teoria, os Pistons têm a situação mais favorável, mas com Blake Griffin limitado tudo pode acontecer.

NBA

Resultados

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies, 100-93

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets, 97-124

Washington Wizards-Boston Celtics, 110-116

Miami Heat-Philadelphia 76ers, 122-99

Chicago Bulls-New York Knicks, 86-96

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors, 103-112

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors, 100-120

Dallas Mavericks-Phoenix Suns, 120-109

Utah Jazz-Denver Nuggets, 118-108

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, 112-111

LA Lakers-Portland Trail Blazers, 101-104