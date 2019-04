Desperdício e erros de arbitragem

A derrota do FC Porto em Liverpool, no primeiro jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, está em destaque nas manchetes dos três jornais desportivos. Todos concordam que a eliminatória, apesar do 2-0, continua em aberto.

"Contas a ajustar no Dragão", escreve "O Jogo". Derrota complica apuramento, mas os dragões podem queixar-se do desperdício e do árbitro. Pinto da Costa reclama expulsão de Salah, por entrada dura sobre Danilo.

"Direito a sonhar", titula "A Bola". Liverpool mostrou todo o seu potencial e ao campeão nacional faltou eficácia.

"Cruel", lê-se na manchete do "Record". Dragão e o árbitro falharam demasiado, mas o sonho das meias-finais ainda é possível. A 2ª mão é na quarta-feira, no Estádio do Dragão.

A possibilidade de Slimani regressar ao Sporting também está nas primeiras dos desportivos. Treinador do Leicester City admite emprestar o argelino e o clube português está atento.

Nova interdição ao Estádio da Luz é outro tema transversal. Conselho de Disciplina pine águias com mais um jogo à porta fechada. Recurso no TAD trava decisão.

O "Record" apresenta a auditoria às contas do Sporting. O jornal revela o documento que passa a pente fino as contas de Bruno de Carvalho.

"O Jogo" informa que Inácio vai renovar pelo Aves, por três temporadas e verá os poderes alargados.