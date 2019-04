Pena de morte. Execuções no nível mais baixo da década em 2018

O número de execuções em 2018 foi o mais baixo da última década, revela a Amnistia Internacional. Ainda assim, no ano passado, a pena de morte foi aplicada a 690 pessoas em 20 países. São menos 31% do que em 2017.

O relatório da Amnistia Internacional destaca ainda o facto do Burkina Faso ter abolido a pena de morte.

No que respeita aos números, a Amnistia salienta a diminuição das execuções no Irão (de 507 para 253), no Iraque (de 125 para 52), no Paquistão (de 60 para 14) e na Somália (de 24 para 13).