Dalai Lama hospitalizado com infeção pulmonar

Dalai Lama foi internado num hospital em Nova Deli, na Índia, com uma infeção pulmonar. O líder espiritual tibetano, de 83 anos, está estável.

De acordo com o secretário pessoal, em declarações à agência Reuters, Dalai Lama “sentiu um desconforto” na manhã de terça-feira e “foi transportado de avião para Nova Deli para ser avaliado”.

“Os médicos diagnosticaram uma infeção pulmonar ele está a ser tratado. A sua condição é estável. Vai ficar internado dois ou três dias”, acrescentou Tenzin Taklha, o secretário pessoal do líder espiritual tibetano.

Dalai Lama vive exilado nas montanhas no norte da Índia desde 1959, depois de uma insurreição fracassado contra a ocupação chinesa no Tibete. O regime de Pequim assumiu o controlo do Tibete em 1950 e classificou Dalai Lama como uma perigoso separatista.

Muitos dos 100 mil tibetanos exilados na Índia temem que a sua luta pela autodeterminação do país possa morrer também com Dalai Lama.