São precisos catequistas “cada vez melhor formados” para o desenvolvimento da sua missão

“Ajudar os catequistas a SER – uma missão diocesana prioritária” é o tema do Encontro Nacional de Catequese, que vai apostar na formação dos catequistas.

Promovido pelo Departamento de Catequese do Secretariado Nacional de Educação Cristã, este encontro decorre na sequência de um outro em Setúbal e pretende “refletir sobre a dimensão do ser catequista hoje e as implicações numa ação diocesana concreta e concertada”, diz a coordenadora deste departamento, Cristina Sá Carvalho.

Trata-se de um processo que "começou com a atual Comissão Episcopal da Educação Cristã (…) que trouxe ao secretariado nacional e a todos os secretariados diocesanos a preocupação com a formação dos catequistas”, explica Cristina Sá Carvalho.

A responsável admite que existem “muitas alterações do ponto de vista social e educativo, das exigências da Pastoral. Também porque os materiais acabam por ficar um pouco indexados a um determinado contexto em que foram produzidos e, portanto, é preciso rever”.

Também há “algumas preocupações e desenvolvimentos que foram tendo lugar nas dioceses relativamente, por exemplo, à espiritualidade do catequista, ao seu compromisso eclesial e à sua vida comunitária. Todas estas razões levaram, de facto, a que fosse identificada como uma necessidade substancial do trabalho pastoral na área da catequese, a formação dos catequistas”.

Cristina Sá Carvalho diz que se pretende “uma catequese que seja menos escolar, que seja uma catequese de conversão, promoção da maturidade humana e espiritual, da integração na vida, na ação, do assumir da experiência cristã na totalidade da vida da pessoa. E isso exige catequistas cada vez melhor formados. Nós também estamos a receber catequistas que são pessoas com mais formação profissional e escolar. E, portanto, também eles mesmos fazem mais exigências, mais pedidos de formação”.

"Existe um curso de formação inicial que é o que estamos agora a discutir e que já tem 20 e tal anos, mas que nas várias dioceses foi sempre adaptado e foi sempre evoluindo e que já tem esta preocupação de transformação da vida do catequista", explica, em entrevista à Renascença. "Mas obviamente o magistério vai evoluindo para acompanhar os passos da sociedade. Portanto, é muito bem vindo e muito necessário a ideia de nós conseguirmos aperfeiçoar o que fazemos e o que temos”, acrescenta.



Neste momento já existe “um projeto quer foi desenvolvido por uma equipa de catequistas muito experientes e que, além do mais, corresponde a um dos programas que foi apresentado pela Comissão [Episcopal da Educação Cristã] à Conferência Episcopal Portuguesa e aprovada por esta. Agora está na fase de experimentação, de implementação e discussão”.

Prevê-se que estejam presentes neste Encontro Nacional de Catequese cerca de 60 a 70 pessoas, entre diretores diocesanos e as suas equipas.

Atualmente, existem à volta de 60 mil catequistas. “É um pequeno exército de voluntários que faz um trabalho muito difícil e exigente e com uma regularidade semanal. É absolutamente extraordinário. Muitos desses catequistas são catequistas também durante muitos anos, atravessam grandes períodos da sua vida com imensa dedicação. É um trabalho também muito capilar, já que estão presentes em todas as dioceses, por todas as Vigararias, é absolutamente fantástico. Isto equivale, no mínimo, a umas 500 a 600 mil crianças e adolescentes” sublinha Cristina Sá Carvalho.