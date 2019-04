Pinto da Costa: "Foi uma sorte não termos o Danilo no hospital"

Pinto da Costa tece fortes críticas à arbitragem da derrota do FC Porto em Liverpool, na primeira mão dos "quartos" da Liga dos Campeões. O presidente portista acredita que houve lances em que o árbitro, Mateu Lahoz, e o videoárbitro deviam ter decidido de forma diferente.

O lance que mais críticas valeu de Pinto da Costa à arbitragem foi uma entrada de Salah, de sola, sobre a canela de Danilo, pela qual terá ficado o vermelho direto por mostrar ao egípcio do Liverpool. O líder portista acredita que Danilo teve sorte por não ter ido parar ao hospital.

"O Danilo tem de dar muitas graças a Deus, porque isto é partir uma perna, não é para tirar a bola. [Não houve intervenção do VAR] nem do árbitro, que estava a um metro. Foi uma sorte não termos o Danilo a esta hora a caminho do hospital. Isto é a arrepiante", assinalou Pinto da Costa, no estádio, após o final do jogo, em declarações aos jornalistas.

Além da expulsão, dois penáltis



Pinto da Costa ficou agradado com a exibição do FC Porto em Liverpool, contudo, além da entrada de Salah, queixa-se de dois penáltis que ficaram por assinalar. Apesar da derrota, o presidente do FC Porto acredita que é possível virar a eliminatória, no Dragão.

"Isto ainda não acabou. Uma equipa que sofre um golo daqueles [um ressalto] aos quatro minutos fazer depois a exibição que fez só está ao alcance de uma grande equipa. É difícil, mas não damos a eliminatória como terminada. Podemos marcar dois golos, como sofremos. Agora, queremos é critérios iguais para todos. Sofremos um golo a primeira vez que o Liverpool passou do meio-campo e a nossa equipa continuou a jogar até ao final, à procura do golo. Teve oportunidades, teve um penálti que não foi assinalado, o da mão [de Alexander-Arnold]. E o do Felipe também, ele também foi agarrado", apontou o presidente portista.

Questionado sobre se o FC Porto vai tomar alguma ação relativamente aos possíveis erros de arbitragem, Pinto da Costa ironizou: "Não vai tomar nada, o que é que pode tomar? Vai tomar o avião."

O segundo jogo da eliminatória está marcado para a próxima quarta-feira, 17 de abril, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Liverpool terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.