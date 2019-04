Netanyahu e Gantz proclamam vitória nas eleições israelitas

O atual primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu principal opositor, o centrista Benny Gantz, proclamaram ambos "vitória clara" nas eleições legislativas deste terça-feira.

"A direita representada pelo partido Likoud alcançou uma clara vitória nas eleições", afirmou Netanyahu, após o encerramento das urnas, às 22h00 locais (20h00 em Lisboa), prevendo que possa formar Governo de coligação.

"Ganhámos" exclamou, por sua vez, o seu rival Benny Gantz, afirmando que nas eleições de hoje "houve um claro ganhador e um claro perdedor", numa referência a Netanyahu.

O partido Likud (direita), de Netanyahu, conta entre 33% e 36% dos votos contabilizados, e a lista Azul e Branco, de Gantz, totaliza entre 36% e 37% dos votos, segundo as sondagens divulgadas pelos três maiores canais de televisão israelitas. Ou seja, regista-se um empate entre o partido nacionalista conservador do atual primeiro-ministro e a coligação centrista do ex-chefe do Estado-Maior israelita.



O novo Governo israelita apenas deverá entrar em funções dentro de várias semanas, após um período de consultas e de procedimentos.

No dia 17 de abril, a comissão eleitoral deverá publicar os resultados preliminares após a contagem da maioria de votos.