Tottenham vence primeiro "round" do duelo inglês frente ao City

O Tottenham deu o primeiro golpe, na eliminatória inglesa dos quartos de final da Liga dos Campeões, ao derrotar o Manchester City, em casa, na primeira mão, por 1-0.

O sul-coreano marcou, aos 78 minutos, o único golo de um jogo em que o Tottenham conseguiu reduzir o City a dois remates à baliza. A história podia ter sido bem diferente, contudo, pois logo no primeiro quarto de hora, o videoárbitro assinalou um penálti para o Manchester City. Chamado a bater, Aguero permitiu a defesa de Lloris.

A segunda mão está marcada para a próxima quarta-feira, 17 de abril, no Etihad Stadium, casa do Manchester City. O Tottenham poderá não poder contar com Harry Kane, que se lesionou neste jogo.