Sérgio acende a chama do Dragão. "Isto ainda não acabou"

A eliminatória está no intervalo e o FC Porto está a perder 2-0. Sérgio Conceição não baixa os braços, depois da derrota em Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e deixa um aviso: no Dragão, a eliminatória pode ganhar um rumo diferente.

"Estamos a meio da eliminatória, estamos no intervalo. Apelo desde já ao apoio incondicional dos adeptos. Estamos a meio. Precisamos de todos no Dragão, porque isto ainda não acabou", declarou o treinador do FC Porto, após a partida am Anfield, em declarações à Eleven Sports.

Sérgio irritado com a arbitragem



Quanto ao jogo, Sérgio lembrou que, no momento em que o FC Porto sofre o primeiro golo, "numa bola prensada por acaso", já tinha "tido uma ou duas ocasiões" em que podia ter aberto o marcador. "O Liverpool fez dois golos porque foi eficaz", frisou. Apesar disso, o técnico portista considera que, se a arbitragem tivesse sido melhor, o jogo podia ter sido outro. Os dragões pediram dois penáltis que Mateu Lahoz não assinalou.

"Tivemos uma situação ou outra para fazer golo e, depois, outros casos que são discutíveis, mas não vou dizer nada, porque prometi que não falava de arbitragem. Vou ser fiel ao que disse", afirmou. Ainda assim, acrescentou, pouco depois: "Nós tivemos três ou quatro ocasiões e, se houvesse maior rigor, teria havido golos para o FC Porto."

Para a segunda mão, Sérgio Conceição deixa um aviso ao adversário: "Vamos receber o Liverpool com todo o gosto no Dragão e, no fim dos 180 minutos, fazemos as contas. Sabemos do poderio do Liverpool, mas acho que está em aberto. Temos outros 90 minutos para jogar no Dragão."

O segundo jogo da eliminatória está marcado para a próxima quarta-feira, 17 de abril, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Liverpool terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.