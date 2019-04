Danilo sublinha que a eliminatória "está em aberto"

Danilo Pereira não deixa ninguém esquecer que a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões ainda não está decidida.

O FC Porto perdeu em Liverpool, por 2-0, o que o obriga a vencer pelo mesmo resultado, para forçar o prolongamento, ou por três ou mais golos, para virar a eliminatória, mas o médio azul e branco acredita.

"Foi um resultado complicado, o jogo também foi complicado. Entrámos bem, em cima do Liverpool. O [primeiro] golo contra a maré abalou a equipa. Tentámos ir atrás do jogo, sofremos o segundo e isso complicou ainda mais. Na segunda parte, tivemos dificuldade, mas estivemos muito bem no jogo. Mas o resultado deixa tudo em aberto", avisou o médio-defensivo do Porto, após o jogo, em declarações à Eleven Sports.

Quando o Liverpool fez o 2-0 aos 26 minutos, os adeptos do FC Porto temeram que o 5-0 da primeira mão da temporada passada, no Dragão, se repetisse. Danilo garante que nem sequer pensou nesse cenário:

"Nunca me veio à cabeça o resultado do ano passado, isso já passou. Passou-me que podíamos fazer mais um golo ou dois, o que facilitaria a eliminatória. Infelizmente não conseguimos, mas ainda está em aberto."