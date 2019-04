Alex Telles jogou com dor, mas "com muito gosto"

Alex Telles jogou com dor, mas com grande dedicação, esta terça-feira, na derrota do FC Porto no terreno do Liverpool, por 2-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em que regressou de lesão.

"Para mim foi uma semana um bocado difícil, com tratamento dia e noite, às vezes até nem treinei, mas tudo vale para poder jogar. Estava dentro de campo com algumas dificuldades, mas muito gosto", sublinhou o lateral brasileiro, em declarações à Eleven Sports.

A derrota obriga o Porto a vencer por 2-0, para forçar o prolongamento, ou por três golos, para virar a eliminatória, na segunda mão, no Dragão. Apesar disso, Alex Telles acredita que os dragões podem ser felizes:

"Estamos tristes, mas vivos. Vamos lutar até ao fim. Tivemos dificuldades com um adversário de muita qualidade. Sofremos dois golos que não devíamos ter sofrido, mas serve de lição para a segunda mão."

O segundo jogo da eliminatória está marcado para a próxima quarta-feira, 17 de abril, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Liverpool terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.