Experiências não impedem Portugal de golear a Hungria

A seleção nacional feminina de futebol voltou, esta terça-feira, a vencer a Hungria, agora por 4-1, no segundo encontro particular entre ambas, partida dominada pela equipa das quinas, apesar de ter começado sem as habituais titulares.

Portugal colocou-se em vantagem por intermédio de Diana Silva, aos 13 minutos, mas consentiu a igualdade aos 41, por Fanni Vágó, anulada por Carolina Mendes, quando já se cumpria o tempo de compensação. No segundo tempo, Vanessa Marques e Cláudia Neto apontaram os restantes tentos, aos 84 e 96 minutos, respetivamente.

Depois da reviravolta que deu a vitória (2-1) no primeiro encontro particular, com um golo apontado pela defesa Mónica Mendes, também neste Complexo Desportivo do FC Alverca, no passado sábado, o selecionador nacional optou por fazer sete trocas.

Na equipa de Francisco Neto, apenas a guarda-redes Rute Costa, a defesa Carole Costa, a médio Dolores Silva e a avançada Diana Silva repetiram a titularidade frente à 45.ª classificada do "ranking" mundial.

Antes do início do jogo, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, entregou um prémio às atletas Ana Borges, Cláudia Neto, Dolores Silva e Carole Costa por terem completado 100 internacionalizações.