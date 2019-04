Liga dos Campeões

FC Porto perde em Liverpool e complica passagem às meias-finais

09 abr, 2019 - 18:30 • Inês Braga Sampaio

Liverpool 2-0 FC Porto. Um golo aos cinco minutos e outro aos 26 dificultou a missão a um FC Porto que procurou melhor sorte, mas também podia ter deixado Anfield Road com resultado mais avultado. Apesar da derrota, o FC Porto guarda uma réstia de esperança, para a segunda mão, no Dragão. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt.