Estádio da Luz interditado por um jogo. Benfica avança com providência cautelar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou o Benfica com mais um jogo de interdição do Estádio da Luz, a acrescentar aos quatro que já tinha atribuído aos encarnados. O clube da Luz já anunciou que irá apresentar uma providência cautelar.

Esta punição é relativa ao jogo do Benfica frente ao Paços de Ferreira, da temporada passada. Surge na sequência de um processo disciplinar que corria desde 2017/18, que já tinha resultado em castigo de quatro jogos de interdição, aplicado a 12 de fevereiro de 2019, por violação do artigo 118.º do Regulamento Disciplinar, que prevê punição aos clubes que apoiem claques não registadas.

Em comunicado, o Benfica anunciou que irá apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com "efeitos suspensivos imediatos". O clube considera "totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão" e mostra-se convicto de que o TAD lhe dará razão neste processo.



O castigo não implica quatro partidas à porta fechada, sem adeptos adeptos nas bancadas, mas sim a proibição de utilização da Luz em quatro jogos caseiros, o que obrigaria as águias a utilizar um estádio emprestado. Em questão está uma queixa antiga do Sporting, que acusou as águias de dar apoio às claques não legalizadas em sete jogos da época 2016/17.

Há, agora, seis processos para o TAD decidir, relativamente ao Benfica. Este bloco de cinco jogos de interdição, e outro jogo à porta fechada, também atribuído pelo CD, referente a mau comportamento do público. O Instituto Português do Desporto e Juventude também puniu o Benfica com um jogo à porta fechada, em agosto de 2018, devido à situação irregular das claques, mas o recurso deste castigo seguiu para o tribunal criminal. Ao todo, são sete jogos do Benfica pendentes de avaliação.