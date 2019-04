Luís Filipe Vieira garante que o Seixal já é "referência mundial e vai continuar a ser"

Luís Filipe Vieira não tem dúvidas de que o Centro de Treinos e Estágio do Benfica, no Seixal, tem condições de excelência para formar atletas para a equipa principal, para as seleções e para o futebol internacional.

O presidente do Benfica apresentou, esta terça-feira, o alargamento e melhoramento do Caixa Futebol Campos. Num investimento de 11 milhões de euros, foram apresentados, também, os novos planos de expansão, entre os quais mais seis campos de futebol e mais uma estrutura hoteleira. Vieira enalteceu as "condições fantásticas" do Seixal, com infraestrutura e estrutura profissional "fantásticas", que permitem "produzir jogadores para a primeira equipa, para as seleções nacionais, das quais já é o maior fornecedor, e para o mercado internacional".

"Era a nossa preocupação criar uma infraestrutura de grande qualidade. Hoje, não tenho dúvidas que o Caixa Futebol Campos é hoje uma referência mundial e vai continuar a ser, porque este é o nosso projeto estratégico mais firme e o Benfica vai até às últimas consequências para investir, para criar condições para projetar talento para a primeira equipa e para a parte internacional. Para conseguirmos fazer uma fábrica", afirmou o dirigente, em declarações aos jornalistas.

Expansão salvaguardada



Vieira garantiu que "está salvaguardada a expansão" do Seixal, que mais não seja com a compra de um terreno de 42 hectares, que servirá de plano de recurso caso o Benfica não consiga adquirir outro terreno.

O presidente do Benfica assumiu, ainda, a possibilidade de dividir formação e futebol profissional e mostrou-se confiante de que o futuro Colégio Internacional do Benfica terá "muitos alunos internacionais".

"Ninguém nos vai demover do propósito da direção do SL Benfica de dar continuidade ao desenvolvimento deste projeto, o nosso principal projeto estratégico: projetar talento para o SL Benfica, para as seleções nacionais, das quais já é o principal fornecedor, e para o mercado internacional", concluiu o presidente do clube da Luz.