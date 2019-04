Ataque suicida faz pelo menos sete mortos e 26 feridos no Egito

Pelo menos sete pessoas, incluindo quatro agentes da polícia e uma criança de seis anos, morreram esta terça-feira na sequência de um ataque suicida que tinha como alvo as forças da autoridade egípcias perto de um mercado em Sheikh Zuweid, cidade no norte da Península do Sinai.

O balanço de vítimas foi avançado pelo Ministério do Interior do Egito, que fala ainda em 26 feridos já transportados para o hospital. O suspeito teria cerca de 15 anos, informa o Governo.

Em comunicado, o Ministério diz que o ataque aconteceu durante um exercício das forças de segurança perto do mercado em questão. O chefe do departamento de investigações de Sheikh Zuweid e o seu assessor estão entre os mortos, avançam três fontes das forças de segurança citadas pela Reuters.

O atentado já foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, que nos seus canais cibernéticos fala em 15 vítimas. De acordo com o grupo terrorista, o ataque suicida foi executado por Abu Hagar al-Masry junto de uma patrulha da polícia.

O Egito tem sido alvo de ataques por parte de militantes islâmicos, com a grande maioria destes ataques a terem lugar na Península do Sinai, onde as forças egípcias estão a conduzir operações de segurança desde fevereiro do ano passado.