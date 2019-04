Sob acusações de racismo, Burger King retira anúncio a hambúrguer vietnamita

A Burger King apagou, esta terça feira, a publicação onde anunciava o lançamento de um novo hambúrguer com inspiração na cozinha vietnamita – o Vietnamese Sweet Chilli Tendercrisp Burger - após acusações de racismo.

No vídeo publicado no Instagram da marca na Nova Zelândia – que se tornou viral - surgiam pessoas a tentarem comer o novo hambúrguer com pauzinhos gigantes. A marca de fast-food foi acusada de racismo, insensibilidade, de promover estereótipos e desrespeitar os hábitos culturais asiáticos.