Bisneto de Mussolini é candidato às eleições europeias pela extrema-direita em Itália

Caio Giulio Cesare Mussolini, bisneto do ditador italiano Benito Mussolini, é candidato às eleições europeias pela força partidária Irmãos de Itália, um pequeno partido de extrema-direita, afirmou o próprio numa entrevista divulgada esta terça-feira.

"Todos querem colocar um Mussolini no boletim de voto", disse o antigo oficial da Marinha, de 50 anos, atualmente empresário com negócios nos Emirados Árabes Unidos, em declarações ao jornal italiano "Il Messaggero".

Ao diário italiano, o empresário reconhece que nunca foi um político, mas assegura ter "respirado" política toda a sua vida. No Facebook, Caio Mussolini congratula-se com a sua "primeira vitória" sobre "a ditadura do pensamento único", traduzida no facto de a sua página naquela rede social ter sido reativada após ter estado temporariamente suspensa.