Treinador do Ajax deseja defrontar Ronaldo

Erik ten Hag espera que Cristiano Ronaldo recupere a tempo de defrontar o Ajax, esta quarta-feira, no jogo da 1ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O internacional português lesionou-se pela seleção, não jogou desde então, e está em dúvida para o desafio com os holandeses.

Apesar da qualidade, ou melhor, pela qualidade de Ronaldo, o treinador do Ajax manifesta desejo de que Allegri conte com o seu melhor marcador. "Queremos jogar com os melhores e seria muito bom defrontarmos Ronaldo", disse o ten Hag, em conferência de imprensa.

O técnico holandês realça a experiência que a Juventus tem no seu plantel e diz que só se pode combater "com qualidade". "Devemos ler bem o jogo e devemos antecipar tudo. Podemos alcançar algo de muito importante", sublinha.

Erik ten Hag destaca, ainda, a importância do Ajax voltar a jogar a este nível na Europa. "Para um país pequeno é cada vez mais difícil ter uma equipa nos quartos de final da Liga dos Campeões. Restamos nós e Portugal", remata.

O Ajax-Juventus, a contar para a 1ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, está marcado para esta quarta-feira, às 20h00.