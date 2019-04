FMI revê em baixa crescimento da economia portuguesa

O Fundo Monetário Internacional (FMI) baixou a sua estimativa de crescimento da economia da zona euro para 1,3% em 2019 e 1,5% em 2020 e a de crescimento do PIB português para 1,7% em 2019, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que na anterior estimativa.

O valor está abaixo dos 1,8% projetados em novembro de 2018. Para 2020, a instituição financeira antecipa um abrandamento da economia portuguesa para 1,5%.

A instituição com sede em Washington desceu em 0,3 pontos percentuais (p.p.) a sua previsão para o crescimento do PIB da zona euro este ano, para 1,3%, baixando também em 0,2 p.p. a sua anterior estimativa de janeiro, prevendo agora uma expansão do PIB de 1,5% em 2020.

As novas estimativas constam do ‘World Economic Outlook’ (WEO), divulgado esta terça-feira, onde o FMI antecipa também uma taxa de desemprego de 6,8% este ano em Portugal, acima da anterior estimativa de 6,5% e também superior à previsão do Governo, de 6,3%. Quanto a 2020, o fundo antecipa uma descida da taxa de desemprego para 6,3% e uma fixação do défice nos 0,4% do PIB.

O FMI indica que “a zona euro desacelerou mais do que o esperado, uma vez que uma combinação de fatores pesou sobre a atividade” económica, incluindo o enfraquecimento do sentimento de confiança dos consumidores e empresários e atrasos relacionados com a introdução de novos limites de emissões para veículos a gasóleo na Alemanha.

Também a penalizar a economia da zona euro estiveram a incerteza em torno das políticas orçamentais, elevados ‘spreads’ da dívida soberana e um abrandamento do investimento em Itália, além dos protestos que penalizaram as vendas do comércio a retalho e o consumo em França.

Além disso, “preocupações crescentes relativamente a um ‘Brexit’ sem acordo também penalizaram o investimento dentro da zona euro”, segundo o FMI.

“Após um notável aumento em 2017, as exportações das economias da zona euro abrandaram consideravelmente, em parte devido ao fraco comércio dentro da zona euro”, refere o FMI no documento com as previsões macroeconómicas.

Dentro da zona euro, o FMI desceu em 0,5 p.p. a sua previsão de crescimento para a economia da Alemanha, para 0,8% este ano, baixando também em 0,2 p.p. a previsão para 2020, para uma expansão de 1,4%.

Também para a economia italiana, o Fundo baixou em 0,5 p.p., para 0,1%, a previsão para o crescimento da economia italiana em 2019, mantendo a estimativa de uma expansão de 0,9% em 2020.

Já para o PIB de França, a revisão em baixa foi de 0,2%, quer em 2019 – para uma expansão de 1,3% -, quer para 2020 – para um crescimento de 1,4%.

Para o Reino Unido, o FMI baixou em 0,3 p.p. a sua previsão de expansão do PIB em 2019, para 1,2%, descendo em 0,2 p.p. a estimativa de 2020, para 1,4%.