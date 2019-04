Veterinários portugueses ajudam a tratar centenas de animais em África

Entre 12 e 26 de abril, três estudantes portuguesas de veterinária vão viajar para a cidade cabo-verdiana de Santiago para dar apoio no tratamento de animais.

Fazem parte da organização não-governamental Veterinários Sem Fronteiras Portugal (VSF) e têm como missão prestar assistência aos médicos veterinários no tratamento de cães e gatos, dar apoio às autoridades locais no controlo das populações de cães errantes, partilhar conhecimentos entre os profissionais, além de alertar para as mais de 60 doenças que podem ser transmitidas dos animais para as pessoas – as chamadas de zoonoses.

As mais recorrentes são a dermatofitose (fungos na pele), a sarna e a raiva.

Em março, para ajudar combater essas doenças, voluntários da VSF, em conjunto com uma veterinária de São Tomé e apoio financeiro da Australian Aid, esterilizaram 110 cães em apenas dez dias.

Segundo a ONG portuguesa, mais de 8 milhões de pessoas morrem à fome todos os anos no mundo, dois terços das quais vivem em áreas rurais, dependentes da produção animal para sobreviver. Assim, a desnutrição dos animais de produção e as suas doenças representam um grave problema para as populações.

A VSF Portugal existe há 13 anos e, depois de um período mais parado, volta a estar ativa. O seu foco é fornecer apoio veterinário às populações mais necessitadas nos países em vias de desenvolvimento.

As viagens dos voluntários estão a ser pagas pelos próprios, sem qualquer apoio, pelo que a VSF apela a donativos e financiamento. Num comunicado enviado às redações, a ONG informa que todos podem ajudar, tornando-se sócios ou fazendo doações.

A viagem a Cabo Verde é feita em parceria com a Bons Amigos – uma associação cabo-verdiana sem fins lucrativos.