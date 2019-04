Choque entre autocarro e ligeiro de mercadorias faz dois feridos no Seixal

Um autocarro e um veículo ligeiro de mercadorias colidiram, cerca das 5h30 desta terça-feira, no Fogueteiro, concelho do Seixal e distrito de Setúbal, causando dois feridos ligeiros.

De acordo com a Proteção Civil de Setúbal, os feridos são os dois condutores das viaturas.

O acidente ocorreu na Avenida 1º de Maio. O autocarro da empresa Transportes Sul do Tejo (TST) não transportava passageiros, segundo avança fonte da empresa à agência Lusa. Apenas o motorista foi encaminhado para o hospital, "por precaução", adianta.

Num comunicado posterior, a empresa esclarece que o acidente ocorreu "sem capotamento" e que a causa ainda é "desconhecida". A TST está, no entanto, a reunir todas as informações e a cooperar com as autoridades competentes para apurar o que poderá ter acontecido.