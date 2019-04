“Todos Moçambique” já rendeu 200 mil euros

A Federação Portuguesa de Futebol arrecadou cerca de 200 mil euros, com a entrega de diversos donativos, através da linha telefónica solidária, de doações efetuadas pelos parceiros, da conta bancária solidária e ainda da receita de bilheteira do jogo de futebol feminino realizado a 30 de março, entre Benfica e Sporting, que atribuiu o troféu Vicente Lucas às duas equipas e ao antigo jogador nascido em Moçambique.



Detalhe das verbas angariadas:

- Linhas solidárias: €125.752,56

- Bilheteira: €38.152

- Doações parceiros: €19.645

- Conta solidária: €16.481,68

A estes valores, irá juntar-se o resultado da venda das camisolas autografadas pelos jogadores da seleção nacional.

As receitas reverterão a favor das vítimas do furacão Idai, que no mês passado fustigou a região da Beira, em Moçambique, juntamente com cerca de quatro toneladas de mantimentos oferecidos por um dos parceiros da FPF, o Continente. Os valores e mantimentos angariados serão integralmente entregues à Cruz Vermelha Portuguesa.