Presidente do Tondela confiante na manutenção na I Liga

O Tondela saiu da zona de descida depois de ter vencido na o Portimonense (3-2), na segunda-feira. A equipa orientada por Pepa esteve a perder por 2-0, mas deu a volta ao marcador.

O presidente do Tondela, ficou satisfeito com vitória e está confiante que a manutenção é possível. Gilberto Coimbra considera que a equipa tem estado bem e só não está numa posição mais tranquila, devido à "infelicidade dos árbitro".

"A equipa está bem, como estava bem antes do jogo, como tem estado bem e, aliás, unicamente as coisas não têm corrido por falta de alguma pontinha de sorte, que é necessário tê-la e ontem foi um dia desses. Em quatro ou cinco jogos do Tondela, aí não digo que foi falta de sorte, mas foi infelicidade dos árbitros, que não estiveram bem e em quatro ou cinco jogos em que nós poderíamos ter trazido a vitória e neste momento não estaríamos com 28 pontos, mas com mais oito ou nove pontos. Com esses pontos estaríamos a respirar ar puro. Não estamos dessa forma, mas faremos tudo para respirar como temos feito até aqui", diz o líder da equipa beirã, em entrevista à Renascença.



O Tondela está no 15º lugar da I Liga, com 28 pontos. Tem mais um do que o Nacional da Madeira, a primeira equipa abaixo da linha de água.

Não concorda com a descida de três equipas, mas não coloca questão em causa

Esta temporada, em virtude da integração do Gil Vicente na I Liga na próxima temporada, descem três equipas. O presidente do Tondela sublinha que nunca concordou com esta decisão, mas ressalva que "não é agora que se pode colocar em causa".

"O Tondela é um clube pacifico. Assume, e sempre tem assumido, essas consequências e é uma consequência negativa, seja para quem for, seja para que clube for, que é uma consequência ingrata, é o nosso futebol, o futebol português tem disto. Vai descer uma equipa sem culpa nenhuma no cartório", observa, nesta entrevista a Bola Branca.

Gilberto Coimbra diz que esta situação surge, devido a "algumas incompetências que houve no passado".