Jovic equivale Eintracht ao Benfica. "A grande diferença é que o Benfica joga num campeonato mais fraco"

Luka Jovic prevê uma eliminatória equilibrada entre Benfica e Eintracht Frankfurt, nos quartos de final da Liga Europa. O avançado, emprestado pelos encarnados aos alemães, considera que as equipas são de igual dimensão. "A grande diferença é que o Benfica joga num campeonato mais fraco e tenta ganhá-lo todos os anos. Em cada jogo a vitória é obrigatória", argumenta.

Dessa forma, Jovic pensa que, apesar das dificuldades, o Eintracht Frankfurt tem condições para seguir em frente: "Será complicado, mas com uma boa exibição poderemos vencer. Será 50/50. Se jogarmos no limite, conseguiremos derrotar qualquer equipa, incluindo o Benfica".

Experiência no Benfica "foi importante"

Nestas declarações aos canais de comunicação do Eintracht de Frankfurt, o ponta de lança falou sobre a sua curta passagem pelo Benfica. Curta e sem sucesso, a contrastar com o excelente desempenho que o avançado internqacional sérvio está a ter na Alemanha.

Jovic, ainda cedido pelo emblema da Luz, explica que a inexperiência e sua mentalidade deitaram quase tudo a perder.

"Tinha apenas 18 anos quando me mudei para o Benfica. Foi muito difícil, especialmente no início. Mas não me arrependo de nada porque fiz parte de um grande clube como o Benfica. Foi uma experiência muito importante para mim. Era muito inexperiente, cometi alguns erros e, acima de tudo, jogava pouco. Foi mais um problema de mentalidade", diz o jogador de 21 anos, que soma agora 24 golos em 38 jogos.

"No Benfica tinha brincadeiras com o Fejsa e, por isso, mal posso esperar por jogar contra ele", conclui.



O Benfica-Eintracht Frankfurt, a contar para a 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa, é na quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.