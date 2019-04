“É indecente” tributar património dos pobres “como se fossem de palácios”

A regularização contabilística dos rendimentos foi uma das condições da nova Concordata, assinada a 18 de maio de 2004 entre o Estado português e o Vaticano. O documento, que rege as relações entre os dois Estados, instituiu o fim do regime de isenção fiscal para todas as atividades exteriores à normal ação pastoral, mas verifica-se hoje uma falha, apontada à Renascença pelo pároco de Cambres, concelho de Lamego.

Opadre Bouça Pires, 74 anos, há quase 30 na paróquia, diz que “houve uma falha na regularização da Concordata, em 2015, ao não ter sido prestada atenção na distinção entre 'património' e ‘património dos pobres’, que era uma entidade moral que deixou de existir e que passou para a ‘Fábrica da Igreja’, que não está interessada em ter aquelas casas”.

Esta alegada falha está hoje a causar grandes constrangimentos, com o Estado a tributar o que não devia. “Existe uma 'caça às bruxas' para ir buscar rendimentos miseráveis. Não interessa quem paga, querem é que paguem”, lamenta o sacerdote.

Foi em 2017 que os proprietários com património imobiliário elevado ficaram obrigados a pagar um novo imposto , o AIMI - Adicional ao IMI. A Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento do Estado para 2017) criou esse adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis, o qual, após a dedução dos encargos de cobrança, constitui receita do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, conforme previsto no n.º 2 do artigo 1.º do Código do IMI. Desde essa altura que o Estado está a pedir o IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis, e o AIMI à ‘Fábrica da Igreja’ da vila de Cambres, a entidade formalmente detentora das casas.

“Estas casas”, explica o padre Bouça Pires, “constituem uma ‘entidade moral’ que teve início com o padre Américo e que foi acolhida pelo meu antecessor, o cónego Cardoso. Foram destinadas às pessoas mais necessitadas, passaram de mão em mão e nunca foram regularizadas”.

O sacerdote queixa-se de que a nova Concordata “não teve em conta que era ‘património dos pobres’”, anteriormente isento. Assim, desde 2017 que passaram a pagar dois impostos, o IMI, e AIMI, "atribuído como se fossem casas ricas, palácios, património de grande valor, quando são casas sem condições nenhumas”.

A alteração implicou uma nova despesa à paróquia de Cambres. “Este não é um património rentável, nunca pagaram absolutamente nada por estar ali. As pessoas não têm direito à propriedade, mas os encargos vão recair sobre a entidade que passou a ser a ‘Fábrica da Igreja’. Só em 2017 paguei do meu bolso o IMI, 200 e tal euros. Em 2018, foram 1600 e tal euros”.

“A igreja vive apenas das ofertas que as pessoas dão. Tem um peditório dominical, reduzido aos cêntimos, e tem todas as despesas de luz, água, pessoal de limpeza e conservação, o que equivale a quase esse valor que pagámos de IMI”, desabafa o padre Bouça Pires, explicando que foi para “benefício dos moradores” que lhes escreveu uma carta a propor “tornarem-se proprietários”.

“Consultei todas as pessoas que as habitam e perguntei se estavam interessadas em passar as casas para o seu nome, com um custo simbólico. Ainda nem sequer imagino o valor. Levei o assunto às reuniões próprias dos concelhos, as pessoas aceitaram, em geral, e dá-lhes interesse”, embora reconheça que a maioria das casas “não tem condições”.

A Renascença constatou no local que a proposta não agrada aos inquilinos, que não têm dinheiro e não entendem como é que a igreja quer vender-lhes casas onde “chove como na rua” e onde não há saneamento básico condigno.