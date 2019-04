Selecionador argentino atropelado

O selecionador argentino,Linel Scaloni, foi atropelado, esta manhã, em Maiorca, quando circulava numa bicicleta. Scaloni foi hospitalizado e a início houve notícia de que estaria em estado grave.

O jornal “El Mundo”, no entanto, garante que o treinador, antigo jogador do Maiorca e com casa na ilha, sofreu várias lesões, mas sem gravidade. O jornal argentino "Olé" contactou fonte próxima do treinador, que confirmou um corte um corte na cara e que confirmou que tudo não terá passado de um grande susto.



O acidente aconteceu por volta das 9h00, em frente a uma escola de Maiorca. Foi colhido por um carro que fazia marcha atrás e não viu Scaloni passava na bicicleta.