Mike Walsh: "FC Porto tem de jogar fechado em Liverpool"

Mike Walsh aconselha o FC Porto "a jogar mais fechado" em Liverpool, esta noite, no jogo da 1ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O irlandês, antigo avançado dos dragões, recorda que "no ano passado, quando perdemos 5-0, jogámos muito abertos". Nesse sentido, Walsh recomenda que Sérgio Conceição faça o que fez no jogo da 2ª mão, em que empatou em Anfield (0-0).

"Acho que nos enganámos um bocadinho, no Porto, frente ao Liverpool com aquele três jogadores na frente [Salah, Mané e Firmino]. Lá o Porto defendeu bem, foi organizado e empatou zero a zero. Portanto, têm de fazer o mesmo tipo de jogo", defende o antigo ponta-de-lança, em entrevista à Renascença.

Walsh acrescenta que conseguir um resultado idêntico ao da época passada (0-0) "seria fantástico e se o Porto marcar um golo ainda melhor". Importante, ressalva, é não hipotecar o apuramento para as meias-finais em Anfield.

Pepe e Herrera vão fazer falta

Além do Liverpool, Sérgio Conceição tem outros problemas para resolver. Pepe e Herrera estão castigados, Manafá, Mbemba e Loum não estão inscritos na UEFA, Alex Telles deverá jogar, mas está em dúvida, depois de ter falhado os dois últimos jogos.

Walsh centra-se nas ausências certas de Pepe e Herrera e conclui que os dois jogadores "vão fazer falta". Pepe, pela sua experiência, e Herrera, por ser "um jogador muito disciplinado, que defende muito bem", vão fazer falta para o desafio desta noite.

Walsh, de 64 anos, representou o FC Porto, entre 1980 e 1986, e também jogou pelo grande rival do Liverpool, o Everton, em 78/79.

O Liverpool-FC Porto, a contar para a 1ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, é esta noite às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.