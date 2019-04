FC Porto tem apoio do "bicho" em Liverpool

Jorge Costa está em Liverpool para apoiar o FC Porto, esta noite, no jogo da 1ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e gravou um vídeo de apoio à equipa, numa praça da cidade inglesa.

"Estou em Liverpool a apoiar a equipa do meu coração, com muita esperança de que possamos fazer um bom jogo e que possamos passar em frente. Um grande abraço do vosso capitão e portista do coração", disse o antigo central do Porto, que fazia parte da equipa que em 2004 empatou com o Manchester United, no Old Trafford, e venceu a Liga dos Campeões.

Jorge Costa, que ficou conhecido como "o bicho", é, atualmente, treinador do Mumbai City, da Índia. O FC Porto-Liverpool é esta noite, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.