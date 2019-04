Era digital. Governo quer “criar postos de trabalho adaptados à nova realidade”

Segundo Pedro Siza Vieira, o Governo pretende, assim, apostar no desenvolvimento de estruturas tecnológicas e adaptar as empresas às novas realidades, onde tudo é diferente, desde a forma como se produz à forma como as pessoas compram.

Estes polos, continua, “trabalham em rede com as empresas e fazem-lhes chegar o conhecimento que estes investigadores são capazes de produzir”.

As empresas têm dificuldades em incluir investigadores nos seus quadros. Sobretudo as pequenas e médias empresas (PME), diz o ministro Adjunto e da Economia. Em declarações à Renascença , Pedro Siza Vieira deixa, contudo, uma solução.

“O mais importante de tudo é formar pessoas”, defende o ministro. “Os nossos trabalhadores têm de ter as competências adequadas para poder funcionar no mundo digital. Para interagir com um robô, para avaliar as quantidades de dados que as máquinas de produção vão gerando é preciso ter uma preparação especial”, adianta.

Num mundo em constante transformação, uma das principais preocupações é ao nível do emprego. Na opinião do ministro Adjunto e da Economia, o foco deve estar nos postos de trabalho que vão ser criados, não nos que se extinguem.

“Temos, sobretudo, de pensar como é que podemos qualificar os novos trabalhadores, para que Portugal possa criar empregos nesta nova realidade. Não nos interessa ver os empregos que possam estar ameaçados, interessa-nos ver como podemos criar o mais possível de postos de trabalho nesta nova realidade, que tenderão a ser mais qualificados e por isso também melhor remunerados”, defende Pedro Siza Vieira, em entrevista à Renascença.

Os programas de formação vão começar de imediato.