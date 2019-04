Não há Páscoa sem folar. E o de Valpaços é único

“Queremos valorizar, promover e apoiar aquilo em que o concelho é rico, que é no setor primário, com o objetivo de fomentar a economia e a nossa atratividade”, salienta Amílcar Almeida, sublinhando que o concelho tem “produtos que mais nenhum concelho possui, como a castanha, o azeite e o vinho”.

Do azeite ao vinho, passando pelo bolo podre, mel, compotas, frutos secos, doçaria e pão variado e, claro está, o tradicional Folar de Valpaços IGP, nada falta durante o certame que deu vida à fama de “Valpaços – Capital do Folar”.

Segundo o presidente da autarquia, Amílcar Almeida, o certame deve promover um volume de negócio na ordem dos “1,5 milhões de euros” no recinto da feira e no concelho, através da restauração, hoteleira ou comércio locais.

No que ao “rei da feira” diz respeito, estará à venda o folar tradicional e industrial, produzido pelas padarias ou em fornos de particulares, que aproveitam o certame para fazer algum rendimento extra.

“Esta feira é também uma oportunidade única para que muitos produtores arranjem clientela para vender o folar o ano inteiro e não apenas na época da Páscoa”, realça o autarca, dando nota que o produto “já chega ao estrangeiro, onde é muito apreciado”.

Trata-se de um produto "barato", diz Amílcar Almeida, realçando que é o “único que dá para alimentar uma família por apenas 10 euros”.

O folar de Valpaços recebeu em 2017, a Indicação Geográfica Protegida (IGP). E, se este ano ainda haverá à venda folar não certificado no recinto da feira, já que, de acordo com Amílcar Almeida, alguns produtores ainda estão em processo de licenciamento, na próxima edição da feira será diferente.

“Em 2020, só participará na feira do folar todos aqueles que estejam em condições de apresentar o folar com IGP, porque isso traduz a qualidade e o mérito de quem trabalha”, garante o autarca.

Para os três dias da feira são esperados entre 150 a 200 mil visitantes, muitos deles provenientes da vizinha Galiza do Minho, Grande Porto e até do Sul do país que, de acordo com Amílcar Almeida, vêm cada vez mais em excursões.

A feira do folar de Valpaços é considerada um dos certames mais importantes realizados na região, por altura da Páscoa, e durante os três dias engloba muita animação e atividades socioculturais.