O Porto espera que à 20.ª seja de vez

O FC Porto procura, esta noite, fazer aquilo que nunca fez em Inglaterra: vencer. São já 19 jogos realizados com equipas ingleses, em território britânico, e o saldo é de três empates, o último frente ao Liverpool na época passada, e 16 derrotas. Dez golos marcados e 49 sofridos.

Um dos empates, no entanto, soube a vitória. Em 2004, com Mourinho, o 2-2 de Old Trafford valeu passagem aos quartos de final de uma Liga dos Campeões que o Porto haveria de vencer. O desafio é difícil, mas os portugueses esperam que à 20.ª seja de vez.



Frente ao Liverpool, o histórico de resultados reflete o panorama geral: seis jogos, três derrotas e três empates. O Porto tem dois golos marcados e 12 sofridos.

Problemas para lá do Liverpool

O Liverpool está na frente da liga inglesa, com dois pontos de vantagem sobre o Manchester City e mais um jogo disputado que o rival, tem uma temível frente de ataque, com Salah, Firmino e Mané, e uma defesa nutrida com dois dos mais caros de sempre: Alisson e van Dijk.

São apenas cinco exemplos de um elenco de luxo, orientado por Jurgen Klopp. Nomes que podem constituir problemas para o FC Porto resolver, mas Sérgio Conceição tem muito mais com que se preocupar, sobretudo, na defesa.

Pepe está suspenso e não conta para o jogo desta noite. Militão, que tem jogado como lateral-direito, deverá atuar como central, mas isso abre um problema nas alas. Corona e Maxi são os candidatos para jogar à direita, uma vez que Manafá não está inscrito na UEFA. A ausência do antigo jogador do Portimonense também reduz opções para a lateral-esquerda.

Alex Telles está em dúvida, devido a uma lesão que o afastou dos dois últimos jogos, e caso não recupere, Sérgio Conceição terá de fazer uma adaptação. Adaptação essa que não pode passar, por exemplo, por Mbemba, que também não está inscrito.

Diogo Leite e Diogo Queirós, os titulares da equipa B, estão com a equipa em Liverpool e também podem ser alterantivas.

No meio-campo, falta Herrera, castigado. Óliver deverá ser a alternativa, numa equipa que terá de estar pronta para sofrer com o poder ofensivo do adversário, mas também criar dúvidas a uma equipa que ainda não perdeu em Anfield, esta temporada.