Liverpool-FC Porto domina primeiras páginas

"É possível ganhar aqui". A declaração de Sérgio Conceição está na manchete do diário O Jogo, nesta terça-feira em que o FC Porto joga no campo do Liverpool a 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O jornal A Bola também destaca o jogo de campeões de Anfield com uma manchete artística que remete para o universo dos Beatles, a banda de Liverpool que se tornou global nos anos 60. "Dia de rock" é o título.

Por sua vez, o Record põe outra declaração de Conceição no topo da primeira página - "Não há vingança" -, mas dá maior destaque a negócios benfiquistas: "Zivkovic e Cervi de saída", escreve o diário desportivo do grupo Cofina.

Ainda no Record, palavras do treinador Jorge Jesus merecem destaque: "Sporting de Braga? Porque não?"